Сын Кадырова с разворота открыл бутылку ногой
Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам в июле присоединился к челленджу BottleCapChallenge и открыл бутылку ногой
В конце июня знаменистости начали выкладывать в соцсетях видео с хэштегом #BottleCapChallenge, на которых они ногой отвинчивают крышку с бутылки. В челлендже уже поучаствовали актер Джейсон Стэтхэм, боец Конор МакГрегор, режиссер Гай Ричи, актер Райан Рейнольдс и другие. Некоторые участники отнеслись к вызову с юмором. Например, певица Марайя Кери открыла бутылку голосом, а Майк Тайсон сделал это в баксерских перчатках.
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К челленджу присоединился 11-летний сын Рамзана Кадырова Адам. Глава Чечни 6 июля выложил видео на своей странице во «Вконтакте». На следующий день Кадыров опубликовал другое видео, подписав его «брат».
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Как сообщали Юга.ру, в 2016 году восьмилетний Адам Кадыров, а также два его брата приняли участие в бойцовском турнире по правилам смешанных единоборств.
В мае 2019-го 11-летний Адам принял участие в съемках популярного турецкого сериала «Воскресший Эртугрул».
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