Сын Кадырова снялся в турецком сериале

«Внук первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Адам развивается во всех направлениях, отлично учится в школе, активно занимается спортом, завоевывая различные награды. В съемках фильма показал все свои способности с лучшей стороны», — написал Ибрагимов.

Сериал «Воскресший Эртугрул» рассказывает о жизни Эртугрула-бея, отца Османа I — основателя Османской империи. События происходят в 17-18 веках.

Сериал пользуется большой популярностью в Чечне. Рамзан Кадыров упоминал, что его смотрит вся семья. Осенью 2018 года он лично побывал на съемочной площадке во время визита в Турцию и пригласил актеров и режиссера Боздага Мехмета в Чечню. В конце апреля они посетили республику, где приняли участие в конном походе вместе с Кадыровым и тысячей всадников, одетых в национальные костюмы.