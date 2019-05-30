Сын Кадырова снялся в турецком сериале
Одни из сыновей главы Чечни Рамзана Кадырова, 11-летний Адам принял участие в съемках популярного турецкого сериала «Воскресший Эртугрул»
Кадры картины с участием Адама опубликовал в своем инстаграме его дядя, глава администрации Шалинского района республики Турпал-Али Ибрагимов.
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«Внук первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Адам развивается во всех направлениях, отлично учится в школе, активно занимается спортом, завоевывая различные награды. В съемках фильма показал все свои способности с лучшей стороны», — написал Ибрагимов.
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Дорогие друзья! Внук Первого Президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова (Дала г1азот кьобал дойла цуьнан) Адам Кадыров принял участие в съемках популярного сериала «Воскресший Эртугрул». От всего сердца желаю Адаму удачи во всех начинаниях. Пусть ничем не будет омрачен его светлый жизненный путь достойного продолжателя рода Кадыровых. Дала т1аьхье беркате йойла хьа, Адам! Дала 1алаш войла хьо!
Сериал «Воскресший Эртугрул» рассказывает о жизни Эртугрула-бея, отца Османа I — основателя Османской империи. События происходят в 17-18 веках.
Сериал пользуется большой популярностью в Чечне. Рамзан Кадыров упоминал, что его смотрит вся семья. Осенью 2018 года он лично побывал на съемочной площадке во время визита в Турцию и пригласил актеров и режиссера Боздага Мехмета в Чечню. В конце апреля они посетили республику, где приняли участие в конном походе вместе с Кадыровым и тысячей всадников, одетых в национальные костюмы.
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