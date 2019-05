Сын Кадырова снялся в турецком сериале

View this post on Instagram

Дорогие друзья! Внук Первого Президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова (Дала г1азот кьобал дойла цуьнан) Адам Кадыров принял участие в съемках популярного сериала «Воскресший Эртугрул». От всего сердца желаю Адаму удачи во всех начинаниях. Пусть ничем не будет омрачен его светлый жизненный путь достойного продолжателя рода Кадыровых. Дала т1аьхье беркате йойла хьа, Адам! Дала 1алаш войла хьо!