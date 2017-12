Сын Кадырова прочел суру из Корана в эфире исламского радио

Дорогие друзья! Во вторник я с большим удовольствием принял участие в запуске новой частоты @trk_put ТРК «Путь» имени Ахмат-Хаджи Кадырова. После получения соответствующей лицензии от ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» она будет вещать на @radio_put_91_fm волне 91.0 FM. Я с уважением и признательностью отношусь к руководству и коллективу ТРК «Путь». Это - профессионалы с большой буквы, люди с чувством долга и ответственности, настоящие патриоты нашего Отечества – России! Они вносят весомый вклад в религиозное просвещение граждан, борьбу с идеологией экстремизма и терроризма, духовно-нравственное воспитание молодежи, укрепление межнационального мира и согласия. Радиостанция начала вещать 23 августа 2009 года. И за прошедшие восемь лет в эфире прозвучало огромное количество исключительно полезных и интересных передач. Уверен, что сегодняшнее событие даст новый импульс деятельности радиостанции! В ходе торжественного мероприятия я наградил благодарственным письмом генерального директора @rtrsphoto ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» Андрея Романченко. Оно было передано его первому заместителю Виктору Пинчуку. Мы с Виктором Николаевичем официально дали старт работе радиостанции на новой волне 91.0 FM. И первым в эфире прозвучала сура из Корана, которую прочитал Адам Кадыров. #Кадыров #Россия #Чечня #Радио

