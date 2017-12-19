Сын Кадырова прочел суру из Корана в эфире исламского радио

В Грозном 19 декабря состоялась церемония запуска новой частоты радиостанции «Путь» имени Ахмата-Хаджи Кадырова

Теперь радиостанция находится на волне 91.0 FM. Лицензию получило ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», передает «Чечня Сегодня».

В торжественной церемонии запуска новой частоты принял участие глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Он сказал, что волну распространят до Северного Кавказа.

«Это нужно для России в целом, потому что идеологию против шайтанов нужно усилить. А радио "Путь" доказало, что оно готово этим заниматься. Но главная задача — вырастить достойное поколение, фундамент», — сказал Кадыров.