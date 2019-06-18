В пруду Новокубанска утонула десятилетняя девочка

В Новокубанске вечером 17 июня в пруду нашли тело десятилетнго ребенка

Тело утонувшей девочки нашли в пруду Новокубанска около 21:30. По предварительным данным, она умерла из-за асфиксии при утоплении.

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По факту произошедшего началась доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства, при которых ребенок оказался в воде, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.