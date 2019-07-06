Женщину, подозреваемую в избиении семилетней девочки в Ингушетии, проверят на наркотики
4 июля в Назрани госпитализировали ребенка в тяжелом состоянии. В избиении подозревают ее тетю
Как писали Юга.ру, девочку госпитализировали с многочисленными кровоподтеками, ссадинами и ушибами. Как сообщила в инстаграме минздрава Ингушетии исполняющая обязанности министра здравоохранения Зарема Льянова, ребенку провели операцию, чтобы сохранить правую руку.
Семилетняя девочка жила в семье своей тети без оформления документов опеки. Женщина отрицает свою причастность к насильственным действиям, об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка при главе Ингушетии Зарема Чахкиева. Ее слова опубликовали РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу главы региона.
6 июля издание RT сообщило о том, что подозреваемую направили в наркодиспансер, чтобы проверить, употребляла ли она психотропные вещества.
В пресс-службе республиканского МВД сообщили о начале проверки. Женщина рассказала полицейским, что ребенок получил травмы при падении в яму во дворе дома. В пресс-службе СУ СК РФ по Ингушетии сообщили, что возбудили уголовное дело, но не уточнили, по какой статье.
В документе говорится, что по подозрению в причинении травм девочке задержали и доставили в изолятор временного содержания 35-летнюю родственницу пострадавшей. Уточняется, что женщина была ранее судима по ч. 1 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека или повлекшего за собой потерю зрения, речи, слуха либо какого-либо органа или утрату органом его функций).
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.