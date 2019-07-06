Женщину, подозреваемую в избиении семилетней девочки в Ингушетии, проверят на наркотики

4 июля в Назрани госпитализировали ребенка в тяжелом состоянии. В избиении подозревают ее тетю

Как писали Юга.ру, девочку госпитализировали с многочисленными кровоподтеками, ссадинами и ушибами. Как сообщила в инстаграме минздрава Ингушетии исполняющая обязанности министра здравоохранения Зарема Льянова, ребенку провели операцию, чтобы сохранить правую руку.

Семилетняя девочка жила в семье своей тети без оформления документов опеки. Женщина отрицает свою причастность к насильственным действиям, об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка при главе Ингушетии Зарема Чахкиева. Ее слова опубликовали РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу главы региона.

6 июля издание RT сообщило о том, что подозреваемую направили в наркодиспансер, чтобы проверить, употребляла ли она психотропные вещества.