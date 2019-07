«Краснодар» проведет открытую тренировку, на которой представят новичков

View this post on Instagram

⚡⚡10 июля ждём всех на стадионе ФК «Краснодар» @fckrasnodarstadium ⚡⚡ ⠀ В программе нашей с вами встречи ⠀ Открытая тренировка ⚽ Представление новичков Вручение медалей чемпионата ⠀ Входы № 15 и № 16 южной трибуны нашего стадиона будут открыты с 17:30. А спустя час начнётся награждение наших ребят бронзовыми медалями РПЛ, которые «быки» добыли в завершившемся сезоне. Начало тренировки запланировано на 19:00. Друзья, вход свободный, конечно же ⠀ Напомним, что в новом чемпионате «горожане» стартуют в воскресенье, 14 июля в Грозном, где сыграют с «Ахматом».