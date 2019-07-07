«Краснодар» проведет открытую тренировку, на которой представят новичков

Краснодарский край

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ФК «Краснодар» 10 июля проведет открытую тренировку, на которой представят новичков и вручат медали РПЛ

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Все желающие смогут посетить открытую тренировку «быков» на стадионе «Краснодар», там с 17:30 откроют входы № 15 и № 16 южной трибуны. Через час начнется награждение футболистов бронзовыми медалями Российской премьер-лиги.

Начало тренировки запланировали на 19:00, сказано на официальной странице клуба в инстаграме.

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⚡⚡10 июля ждём всех на стадионе ФК «Краснодар» @fckrasnodarstadium ⚡⚡ ⠀ В программе нашей с вами встречи �� ⠀ �� Открытая тренировка ⚽ �� Представление новичков �� �� Вручение медалей чемпионата�� ⠀ �� Входы № 15 и № 16 южной трибуны нашего стадиона будут открыты с 17:30. А спустя час начнётся награждение наших ребят бронзовыми медалями РПЛ, которые «быки» добыли в завершившемся сезоне. Начало тренировки запланировано на 19:00. Друзья, вход свободный, конечно же �� ⠀ Напомним, что в новом чемпионате «горожане» стартуют в воскресенье, 14 июля в Грозном, где сыграют с «Ахматом».

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Как сообщали Юга.ру, «Краснодар» 19 мая разгромил «Арсенал» и впервые вышел в Лигу чемпионов, заняв третье место в РПЛ. Первая игра черно-зеленых в новом сезоне состоится 14 июля в Грозном против «Ахмата».

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