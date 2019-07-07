«Краснодар» проведет открытую тренировку, на которой представят новичков

ФК «Краснодар» 10 июля проведет открытую тренировку, на которой представят новичков и вручат медали РПЛ

Все желающие смогут посетить открытую тренировку «быков» на стадионе «Краснодар», там с 17:30 откроют входы № 15 и № 16 южной трибуны. Через час начнется награждение футболистов бронзовыми медалями Российской премьер-лиги.

Начало тренировки запланировали на 19:00, сказано на официальной странице клуба в инстаграме.