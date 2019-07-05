В Сочи жителей опросят по поводу строительства храма на пустыре, который используют под парковку

Власти Сочи проведут опрос местных жителей, чтобы узнать мнение о строительстве храма на пустыре на улице Чайковского

Таким образом решение власти будут принимать впервые. В ближайшие три недели в мэрии разработают модель проведения опроса, сообщили в пресс-службе администрации курорта.

В советское время на этом месте было футбольное поле. Сейчас участок используют как парковку. Однако епархия планирует построить здесь храм. Мнения жителей микрорайона разделились — не все из них поддержали идею возведения культового сооружения. Они отмечают, что в микрорайоне не хватает детской, спортивной площадки, нет сквера.

«Проект, который предлагает сочинская епархия, учтет пожелания всех жителей микрорайона. Храм будет небольшой, на 200 прихожан, рядом — образовательный центр, в котором бесплатно будут работать различные кружки и секции, спортивная и детская площадки», — сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

В епархии уверяют, что над проектом начали работать только после многочисленных обращений верующих, которые считают, что храм в микрорайоне просто необходим.

Проект храма уже был представлен на публичные слушания.