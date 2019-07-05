В Сочи жителей опросят по поводу строительства храма на пустыре, который используют под парковку
Власти Сочи проведут опрос местных жителей, чтобы узнать мнение о строительстве храма на пустыре на улице Чайковского
Таким образом решение власти будут принимать впервые. В ближайшие три недели в мэрии разработают модель проведения опроса, сообщили в пресс-службе администрации курорта.
В советское время на этом месте было футбольное поле. Сейчас участок используют как парковку. Однако епархия планирует построить здесь храм. Мнения жителей микрорайона разделились — не все из них поддержали идею возведения культового сооружения. Они отмечают, что в микрорайоне не хватает детской, спортивной площадки, нет сквера.
«Проект, который предлагает сочинская епархия, учтет пожелания всех жителей микрорайона. Храм будет небольшой, на 200 прихожан, рядом — образовательный центр, в котором бесплатно будут работать различные кружки и секции, спортивная и детская площадки», — сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.
В епархии уверяют, что над проектом начали работать только после многочисленных обращений верующих, которые считают, что храм в микрорайоне просто необходим.
Проект храма уже был представлен на публичные слушания.
Как писали Юга.ру, 1 июня появилась информация о том, что на старообрядческий храм Успения Богородицы в Имеретинской долине наложили арест и запретил прихожанам заходить на его территорию. 3 июня администрация Сочи заявила, что не планирует сносить старообрядческий Успенский храм в Имеретинке. Арест с храма сняли, но заявление о сносе мэрия не отозвала.
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