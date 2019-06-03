Мэрия Сочи: Cтарообрядческий храм в Имеретинке не собираются сносить

Краснодарский край

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Администрация Сочи не планирует сносить старообрядческий храм Успения Богородицы в Имеретинской долине

Об этом порталу Юга.ру сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

«Сносов культовых сооружений в Сочи не планируется», — уточнил представитель пресс-службы.

Как сообщали Юга.ру, 1 июня появилась информация о том, что на старообрядческий храм Успения Богородицы в Имеретинской долине наложили арест и запретил прихожанам заходить на его территорию. Постоянный член комиссии старообрядных приходов в составе Московского патриархата Леонид Севастьянов заявил, что в суде уже лежит иск от администрации Сочи о сносе храма.

Настоятель храма иерей Артемий Ефимов уточнил, что во время олимпийской стройки староверы согласились уступить свою землю в обмен на устное обещание прежнего губернатора Кубани Александра Ткачева о строительстве нового храма. Участок под него выделили в новом поселке, но к строительству так и не приступили.

Старообрядцы начали сами строить храм по проекту, утвержденному властями. В 2014 году мэрия изменила правила землепользования и землеустроения, снизив максимальную высотность в этой зоне с 32 до 12 метров. Высота нового храма достигает 27 метров.

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