Мэрия Сочи не забрала иск о сносе старообрядческого храма, который обещала не сносить
В Сочи в конце мая сняли арест со старообрядческого храма Успения Пресвятой Богородицы в Имеретинской низменности в Сочи
Об этом порталу Юга.ру сообщил настоятель храма иерей Артемий Ефимов.
«Арест снят под давлением общественности. Священнослужители и прихожане снова могут заходить в церковь, проводить службы, молиться», — уточнил отец Артемий.
Он рассказал, что 3 июня состоялась встреча в мэром Сочи Анатолием Пахомовым.
«Мы обменялись мнениями. Но никаких определенных решений в отношении судьбы нашего храма пока не принято. Мы по-прежнему находимся в напряжении», — подчеркнул священник.
В пресс-службе мэрии Сочи сообщили, что стороны договорились продолжить диалог и выразили уверенность в том, что будет найдено взаимоприемлемое решение в рамках действующего законодательства. Однако иск в суд администрации города пока не отозван, обратили внимание в пресс-службе.
В пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю порталу Юга.ру заявили, что дела по приостановке строительства на исполнении больше нет, арест с объекта снят.
«31 мая администрация Сочи, которая выступила взыскателем по данному делу, отозвала исполнительный лист судопроизводства», — сказали в ведомстве.
Как писали Юга.ру, 1 июня появилась информация о том, что на старообрядческий храм Успения Богородицы в Имеретинской долине наложили арест и запретил прихожанам заходить на его территорию. 3 июня администрация Сочи заявила, что не планирует сносить старообрядческий Успенский храм в Имеретинке.
По словам настоятеля храма иерея Артемия Ефимова, во время олимпийской стройки староверы согласились уступить свою землю в обмен на устное обещание прежнего губернатора Кубани Александра Ткачева о строительстве нового храма. Участок под него выделили в новом поселке, но к строительству так и не приступили. Тогда старообрядцы начали сами строить храм по проекту, утвержденному властями. В 2014 году мэрия изменила правила землепользования и снизили максимальную высотность в этой зоне с 32 до 12 метров, в то время как высота нового храма достигла 27 метров.
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