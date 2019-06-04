Мэрия Сочи не забрала иск о сносе старообрядческого храма, который обещала не сносить

В Сочи в конце мая сняли арест со старообрядческого храма Успения Пресвятой Богородицы в Имеретинской низменности в Сочи

Об этом порталу Юга.ру сообщил настоятель храма иерей Артемий Ефимов.

«Арест снят под давлением общественности. Священнослужители и прихожане снова могут заходить в церковь, проводить службы, молиться», — уточнил отец Артемий.

Он рассказал, что 3 июня состоялась встреча в мэром Сочи Анатолием Пахомовым.

«Мы обменялись мнениями. Но никаких определенных решений в отношении судьбы нашего храма пока не принято. Мы по-прежнему находимся в напряжении», — подчеркнул священник.

В пресс-службе мэрии Сочи сообщили, что стороны договорились продолжить диалог и выразили уверенность в том, что будет найдено взаимоприемлемое решение в рамках действующего законодательства. Однако иск в суд администрации города пока не отозван, обратили внимание в пресс-службе.

В пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю порталу Юга.ру заявили, что дела по приостановке строительства на исполнении больше нет, арест с объекта снят.

«31 мая администрация Сочи, которая выступила взыскателем по данному делу, отозвала исполнительный лист судопроизводства», — сказали в ведомстве.

Как писали Юга.ру, 1 июня появилась информация о том, что на старообрядческий храм Успения Богородицы в Имеретинской долине наложили арест и запретил прихожанам заходить на его территорию. 3 июня администрация Сочи заявила, что не планирует сносить старообрядческий Успенский храм в Имеретинке.