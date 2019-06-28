В поселке Краснодарском, где отравились более 20 человек, возобновили подачу воды. Но пить ее пока нельзя
В поселке Краснодарском вечером 27 июня начали возобновлять водоснабжение, которое приостанавливали после отравления более 20 местных жителей
Поставщик ИП Карапетян возобновил подачу воды в поселке. Это решение согласовано с управлением Роспотребнадзора, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Отмечается, что пока это будет техническая и сильно хлорированная вода. Пить и использовать ее для приготовления пищи нельзя. Специалисты пояснили, что хлорирование нужно для чистки и дезинфекции труб магистрального водопровода, а также внутридомовых сетей. Подача питьевой воды станет возможной только после заключения Роспотребнадзора.
Однако подача технической воды может решить часть бытовых неудобств жителей. На ближайшие дни, до завершения прочистки и дезинфекции, в поселок продолжат подвозить питьевую воду жителям Краснодарского.
Как сообщали Юга.ру, с 24 по 25 июня за помощью медиков с подозрением на отравление обратились 24 жителя поселка Краснодарского. Местные Жители считают, что причиной отравлений стала водопроводная вода. В связи с массовым отравлением следственный отдел по Прикубанскому округу Краснодара возбудил уголовное дело.
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