«Священный котел нартов» выставили в музее Востока в Адыгее

В Северокавказском филиале Государственного музея искусства народов Востока 3 июля открылась выставка «Священный котел нартов»

Главным экспонатом экспозиции стал один из самых больших скифских котлов. Его нашли в 1982 году в ауле Уляп во время экспедиции Государственного музея искусства народов Востока. «Котел был обнаружен при раскопках 10-го Ульского кургана. Он находился на глубине 4,61 метра на ритуальной площадке. Устье котла закрывала просмоленная шерстяная ткань, окрашенная в красный цвет. Внутри котла были найдены обломки деревянной крышки, фрагменты плетеной корзины и кости быка», — рассказали в музее Востока.

Ученые объяснили, что для скифов характерным было коллективное приготовление большого количества вареной пищи. Для этого использовались круглые бронзовые котлы высотой до метра на одной ножке. «Нартский эпос также повествует о священном котле, вкопанном между горами, в него вмещалась вода из семи горных озер. По преданию, люди бережно обкладывали камнями места, где были котлы, и называли их целебными источниками», — рассказали организаторы выставки.

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