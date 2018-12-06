Артефакт «Священный котел нартов» передадут на хранение в музей Майкопа

В Северокавказский филиал музея искусства народов Востока в Майкопе в 2019 году отправят на хранение котел бронзового века, найденный 36 лет назад при раскопках в Адыгее

Об этом сообщила директор Северокавказского филиала музея искусства народов Востока Нафисет Кушу. Она добавила, что артефакт «Священный котел нартов» пополнит постоянную экспозицию.

Бронзовый котел V–VI вв. до н.э., найденный в Ульском кургане во время раскопок в Адыгее. Сейчас он находится в Государственном музее искусства народов Востока в Москве. Артефакт планируют передать в Майкоп в начале 2019 года, как только завершится оформление документов.

Котел диаметром около 90 см имеет цилиндрическую форму, круглое дно с припаянным коническим поддоном. Название «Священный котел нартов» артефакт получил из-за нартского эпоса, в котором есть история о таком же легендарном котле, обладающем магическим свойством и являющимся одним из священных сосудов древности.