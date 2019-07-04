В парке «Краснодар» покажут матч «быков» со «Спартаком»
В амфитеатре парка «Краснодар» 4 июля устроят трансляцию товарищеского матча «быков» со «Спартаком»
Стартовый свисток игры в рамках Кубка Париматч Премьер прозвучит в 19:00. В это же время начнется трансляция, сообщили на странице парка «Краснодар» в инстаграме.
Как писали Юга.ру, 27 июня в 1-м туре предсезонного турнира на Кубок Париматч Премьер черно-зеленые обыграли ЦСКА (1:0). 30 июня «быки» разгромили «Ростов» (3:0) и закрепились на первом месте в турнире.
Как писал RT, накануне желто-синие одержали победу над «армейцами» (2:1) и поднялись на вторую строчку в таблице Кубка. Третьим идет «Спартак», на последнем месте ЦСКА, который не выиграл ни одного поединка.
Матч с красно-белыми станет заключительным поединком турнира. «Краснодар» пока единственный, кто не пропустил ни одного мяча.
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��#КубокПариМатчПремьер уже так близко подошёл к рукам наших ребят из @fckrasnodar �� ⠀ Что мы с вами, конечно же, не можем пропустить решающее событие �� ⠀ Заключительный поединок предсезонного турнира в Австрии «быки» начнут 4 июля в 19:00 ⠀ Прямой эфир матча #СпартакКраснодар в амфитеатре �� ⠀⠀ ⠀ А чуть позже в @afisha.park ждите ещё один анонс �� ⠀ ⠀ Кстати, подписывайтесь на афишу, друзья. Скоро анонсы переедут туда насовсем �� @officialparkkrasnodar ������ ⠀ ⠀ #ПаркКраснодар #ПаркГалицкого #ДеньПоказа #ВпередБыки
Напомним, чемпионат России стартует 12 июля. В 1-м туре премьер-лиги «быки» 14 июля на выезде встретятся с «Ахматом». В первом домашнем матче «Краснодар» примет дебютанта Высшего дивизиона — «Сочи».
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