В парке «Краснодар» покажут матч «быков» со «Спартаком»

#КубокПариМатчПремьер уже так близко подошёл к рукам наших ребят из @fckrasnodar ⠀ Что мы с вами, конечно же, не можем пропустить решающее событие ⠀ Заключительный поединок предсезонного турнира в Австрии «быки» начнут 4 июля в 19:00 ⠀ Прямой эфир матча #СпартакКраснодар в амфитеатре ⠀⠀ ⠀ А чуть позже в @afisha.park ждите ещё один анонс ⠀ ⠀ Кстати, подписывайтесь на афишу, друзья. Скоро анонсы переедут туда насовсем @officialparkkrasnodar ⠀ ⠀ #ПаркКраснодар #ПаркГалицкого #ДеньПоказа #ВпередБыки