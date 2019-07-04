В парке «Краснодар» покажут матч «быков» со «Спартаком»

Стартовый свисток игры в рамках Кубка Париматч Премьер прозвучит в 19:00. В это же время начнется трансляция, сообщили на странице парка «Краснодар» в инстаграме.

Как писали Юга.ру, 27 июня в 1-м туре предсезонного турнира на Кубок Париматч Премьер черно-зеленые обыграли ЦСКА (1:0). 30 июня «быки» разгромили «Ростов» (3:0) и закрепились на первом месте в турнире.

Как писал RT, накануне желто-синие одержали победу над «армейцами» (2:1) и поднялись на вторую строчку в таблице Кубка. Третьим идет «Спартак», на последнем месте ЦСКА, который не выиграл ни одного поединка.

Матч с красно-белыми станет заключительным поединком турнира. «Краснодар» пока единственный, кто не пропустил ни одного мяча.