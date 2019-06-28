«Краснодар» обыграл ЦСКА на старте Кубка Париматч Премьер
Футбольные клубы «Краснодар» и ЦСКА 27 июня встретились в 1-м туре предсезонного турнира на Кубок Париматч Премьер
Товарищеский турнир, организованный телеканалом «Матч Премьер», проходит в Австрии с 26 июня по 4 июля. В нем участвуют четыре клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) — «Краснодар», «Ростов», «Спартак» и ЦСКА. Команды сыграют с каждым соперником в один круг: всего предусмотрено шесть матчей.
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На старте турнира «быки» с минимальным счетом одержали победу над «армейцами». Единственный гол в ворота Игоря Акинфеева забил в конце первого тайма капитан черно-зеленых Александр Мартынович.
Во второй половине игры главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев выпустил на поле восемь юных воспитанников клубной Академии.
На матче присутствовали главный тренер сборной России Станислав Черчесов и владелец «Краснодара» Сергей Галицкий.
В следующем матче «быки» 30 июня в 14:00 сыграют с «Ростовом», который стартовал в Кубке с победы над «Спартаком» (2:0). В третьем, заключительном поединке турнира «горожане» 4 июля встретятся с красно-белыми.
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