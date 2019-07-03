В Сочи девушка упала в овраг
В Лазаревском районе Сочи 2 июля спасатели подняли из оврага пострадавшую девушку
Инцидент произошел поздним вечером в поселке Алексеевка. Спасателям позвонила девушка и рассказала, что ее подруга упала с подпорной стены в овраг и травмировалась. Самостоятельно достать пострадавшую не получается.
Прибывшие на место сотрудники поисково-спасательного отряда с помощью альпинистского снаряжения и носилок подняли пострадавшую из оврага и передали бригаде скорой помощи. Выяснилось, что девушка получила травмы головы и поясницы, рассказали в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.
Как сообщали Юга.ру, в конце апреля в Сочи сотрудники МЧС помогли 38-летней женщине, которая упала с виадука.
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