В Сочи девушка упала в овраг

В Лазаревском районе Сочи 2 июля спасатели подняли из оврага пострадавшую девушку

Инцидент произошел поздним вечером в поселке Алексеевка. Спасателям позвонила девушка и рассказала, что ее подруга упала с подпорной стены в овраг и травмировалась. Самостоятельно достать пострадавшую не получается.

Прибывшие на место сотрудники поисково-спасательного отряда с помощью альпинистского снаряжения и носилок подняли пострадавшую из оврага и передали бригаде скорой помощи. Выяснилось, что девушка получила травмы головы и поясницы, рассказали в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Как сообщали Юга.ру, в конце апреля в Сочи сотрудники МЧС помогли 38-летней женщине, которая упала с виадука.