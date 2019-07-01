В Чечне неизвестный напал на полицейского и убил его ножом
В Ачхой-Мартановском районе Чечни 1 июня неизвестный напал на сотрудника полиции
Это случилось около 14:00 на контрольно-заградительном посту № 4. Неизвестный подошел к сотруднику временной оперативной группировки органов и подразделений МВД России и ударил его ножом. После этого он бросил гранату. Нападавшего убили ответным огнем, передает RT.
Полицейский скончался от ранения по дороге в госпиталь. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливают личность нападавшего, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по СКФО.
Как писали Юга.ру, в мае в Северной Осетии трое мужчин напали на двух полицейских и отобрали у одного из них пистолет. В участии в нападении подозревают профессионального бойца ММА Михаила Газаева.
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.