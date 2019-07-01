В Чечне неизвестный напал на полицейского и убил его ножом

Это случилось около 14:00 на контрольно-заградительном посту № 4. Неизвестный подошел к сотруднику временной оперативной группировки органов и подразделений МВД России и ударил его ножом. После этого он бросил гранату. Нападавшего убили ответным огнем, передает RT.

Полицейский скончался от ранения по дороге в госпиталь. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливают личность нападавшего, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по СКФО.