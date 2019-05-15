В Северной Осетии трое мужчин напали на двух полицейских и отобрали у одного из них пистолет

Северная Осетия

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В Северной Осетии 12 мая трое мужчин избили сотрудников ДПС и похитили их оружие

По версии следствия, в Ардонском районе два сотрудника дорожно-постовой службы остановили автомобиль ВАЗ-2109. Его водитель отказался предъявить документы. В это время к месту подъехали молодые люди и начали избивать полицейских, выражаясь в их адрес нецензурной бранью.

От полученных ударов один из сотрудников ДПС потерял сознание и упал. Второй попытался применить табельное оружие, однако один из нападавших выхватил пистолет у него из рук. После этого молодые люди скрылись.

Через некоторое время сотрудники правоохранительных органов задержали троих 29-летних жителей республики. У одного из них нашли похищенное оружие.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителей власти). Против одного из мужчин также возбудили дело по ч. 1 ст. 226 УК РФ (Хищение оружия и боеприпасов), сообщили 15 мая в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Северная Осетия — Алания.

Полиция Разбойное нападение Следственный комитет
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