В нападении на полицейских в Северной Осетии подозревают бойца ММА

Профессионального бойца ММА Михаила Газаева подозревают в участии в нападении на двух полицейских в Северной Осетии, которое произошло 12 мая

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Ранее сообщалось, что в Ардонском районе два сотрудника ДПС остановили машину ВАЗ-2109. Водитель автомобиля отказался предъявить документы. В это время к месту подъехали молодые люди и начали избивать полицейских, выражаясь в их адрес нецензурной бранью.

Один из полицейских потерял сознание. Второй попытался применить табельное оружие, однако один из нападавших выхватил у него пистолет. После этого нападавшие скрылись.

По данным источника, пока не установлено, Газаев ли отнял у полицейского пистолет.

«Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД по республике пишет, что нападавших задержали в Ардоне. Они пытались оказать сопротивление. Полицейские забрали у них похищенное табельное оружие.

В МВД отметили, что задержанные были ранее судимы, двое из них — за аналогичное преступление.