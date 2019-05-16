В нападении на полицейских в Северной Осетии подозревают бойца ММА
Профессионального бойца ММА Михаила Газаева подозревают в участии в нападении на двух полицейских в Северной Осетии, которое произошло 12 мая
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Ранее сообщалось, что в Ардонском районе два сотрудника ДПС остановили машину ВАЗ-2109. Водитель автомобиля отказался предъявить документы. В это время к месту подъехали молодые люди и начали избивать полицейских, выражаясь в их адрес нецензурной бранью.
Один из полицейских потерял сознание. Второй попытался применить табельное оружие, однако один из нападавших выхватил у него пистолет. После этого нападавшие скрылись.
По данным источника, пока не установлено, Газаев ли отнял у полицейского пистолет.
«Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД по республике пишет, что нападавших задержали в Ардоне. Они пытались оказать сопротивление. Полицейские забрали у них похищенное табельное оружие.
В МВД отметили, что задержанные были ранее судимы, двое из них — за аналогичное преступление.
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