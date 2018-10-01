Житель Адыгеи упал в ледниковую трещину при восхождении на Фишт

В Адыгее спасатели вытащили туриста из ледниковой трещины и вертолетом доставили в больницу

Поисково-спасательная операция проводилась 30 сентября с 13:00 до 22:00, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МЧС по Адыгее.

«26-летний майкопчан совершал восхождение на Фишт со стороны приюта. О том, что он сорвался и упал в глубокую ледниковую трещину стало известно в воскресенье днем. Пострадавшего обнаружили случайные свидетели происшествия. Они сообщили, что самого парня не видно, но слышен был его зов о помощи», — рассказали в МЧС.

В результате спасательной операции сотрудникам Адыгейского поисково-спасательного отряда удалось поднять на поверхность земли молодого человека. Он получил множественные травмы и вертолетом был доставлен в медучреждение. Сейчас молодой человек находится в Адыгейской республиканской больнице.