В Сочи хотят установить мемориал погибшим при крушении самолета Ту-154

Мэрия Сочи нашла участок для памятника жертвам авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем

Ранее с такой просьбой в администрацию курорта обратился депутат Госдумы Николай Антошкин.

«Из нескольких вариантов был выбран участок в центре Адлера на набережной реки Мзымта. Эта территория считается у горожан местом памяти», — рассказал 20 мая представитель пресс-службы администрации Сочи.

В пресс-службе напомнили, что там находятся памятники солдатам Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Территория сквера большая. Предполагается, что монумент жертвам авиакатастрофы визуально не будет пересекаться с другими памятниками.

В мэрии уточнили, что родственники погибших с участием меценатов уже создали монумент — раскрытую книгу почти в 2 метра. На ее страницах изображен самолет и перечислены имена жертв трагедии.