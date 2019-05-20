В Сочи хотят установить мемориал погибшим при крушении самолета Ту-154

Краснодарский край

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Мэрия Сочи нашла участок для памятника жертвам авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем

Ранее с такой просьбой в администрацию курорта обратился депутат Госдумы Николай Антошкин. 

«Из нескольких вариантов был выбран участок в центре Адлера на набережной реки Мзымта. Эта территория считается у горожан местом памяти», — рассказал 20 мая представитель пресс-службы администрации Сочи. 

В пресс-службе напомнили, что там находятся памятники солдатам Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Территория сквера большая. Предполагается, что монумент жертвам авиакатастрофы визуально не будет пересекаться с другими памятниками.

В мэрии уточнили, что родственники погибших с участием меценатов уже создали монумент — раскрытую книгу почти в 2 метра. На ее страницах изображен самолет и перечислены имена жертв трагедии.

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Как сообщали Юга.ру, самолет Минобороны РФ Ту-154 упал в море 25 декабря 2016 года под Сочи. Погибли все 92 человека, среди них были артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

Специалисты рассматривали разные причины крушения, среди последних — ошибка сотрудников аэропорта. Минобороны назвало причиной авиакатастрофы «нарушение пространственной ориентировки командира экипажа». 

Авиакатастрофы Памятники Сочи

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