На «Тавриде» в Крыму показали постановку с однополыми поцелуями. Оргкомитет форума назвал это «подставой»
В Крыму на молодежном форуме «Таврида» в июне показали спектакль, в котором присутствовали однополые поцелуи
Постановку «Концерт «Ч.Н.Г-Ч.Н.Г при ТВРД РФ» представила театральная лаборатория Gogol school. Спектакль показали ночью после официального закрытия театральной смены — фестиваля «Территория». Видеозапись спектакля опубликова крымский блогер Александр Кирьяков, однако позже ее удалил, пишет Znak.com.
Спектакль состоял из нескольких монологов с театрализованным сопровождением. В одном из эпизодов на сцене стояли пары девушек, которые целовались. Затем они спустились вниз, а на первый план вышли два парня. Они делали вид, что хотят поцеловаться. Постановка закончилась тем, что девушки вылили на себя по ведру воды. Все действие происходило под сопровождение песни «Трава у дома» группы «Земляне», сообщает «Крыминформ».
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Арт-директор «Тавриды» Сергей Хоменок заявил, что эпизода с поцелуями не было в предварительном сценарии.
«Случилась самая настоящая "подстава"! И интернет ее воспел. Один из партнеров смены, фестиваль-школа "Территория" организовывал маленькую лабораторию, всего лишь одну из 11 школ на театральной смене, позвал туда одиозных экспертов Илью Ромашко и Евгения Старцева. Те поставили эпатажный номер с минутным провокационным действием, которого не было в предварительном сценарии, и он взорвал интернет», — написал арт-директор форума в своем инстаграме.
По его словам, постановку показали после подведения итогов смены.
«Складывается ощущение, что "Территория" в этой постановке явно рассчитывала на "хайп" под зонтиком "Тавриды", и она его получила, а на нас вылили тонны дерьма. Все это сильно похоже на плевок в спину. Нашим доверием злоупотребили, понятно, что есть разные взгляды на современный театр, но я за уместность, а не грязь. На "Тавриде" — свобода творчества, но зачем паразитировать на талантливой молодежи? Лично мне непонятно», — добавил Хоменок.
Фонд«Территория» на своем сайте прокомментировал постановку.
«Все условия договора фондом были выполнены. Однако показ, фрагмент которого получил широкое обсуждение в социальных сетях, в договоре не предусматривался. Он проводился фактически уже за рамками театральной смены, его контент и сам факт проведения является инициативой педагогов данной программы. Этот показ не инициировался, не обсуждался и не согласовывался с "Территорией". Важно, что в любом случае показ не был публичным, на него не продавались билеты, не было доступа посторонних или несовершеннолетних», — говорится в сообщении.
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В фонде принесли свои извинения и заявили, что в дальнейшем будут более внимательно относиться к выбору педагогов для образовательных программ.
«Важно также, что речь идет не о готовом продукте, не о спектакле, предназначенном к публичному показу или распространению в сетях и СМИ, а о результате частной лабораторной работы — об эксперименте, часть которого вполне может быть признана неудачной, неправильной, негодной для первоначально поставленных целей», — пояснили представители «Территории».
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин возмутился постановкой и назвал организатора спектакля подонком. Об этом он написал в своем твиттере, однако потом удалил. Скриншот записи сделало информационно-аналитическое агентство SM News.
Блогер из Екатеринбурга Сергей Колясников на своей странице в фейсбуке сообщил, что написал обращение в Генпрокуратуру по поводу провокационного спектакля. Он потребовал провести проверку о возможном нарушении положений ст. 6.21 КоАП РФ (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних).
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