На «Тавриде» в Крыму показали постановку с однополыми поцелуями. Оргкомитет форума назвал это «подставой»

Постановку «Концерт «Ч.Н.Г-Ч.Н.Г при ТВРД РФ» представила театральная лаборатория Gogol school. Спектакль показали ночью после официального закрытия театральной смены — фестиваля «Территория». Видеозапись спектакля опубликова крымский блогер Александр Кирьяков, однако позже ее удалил, пишет Znak.com .

Спектакль состоял из нескольких монологов с театрализованным сопровождением. В одном из эпизодов на сцене стояли пары девушек, которые целовались. Затем они спустились вниз, а на первый план вышли два парня. Они делали вид, что хотят поцеловаться. Постановка закончилась тем, что девушки вылили на себя по ведру воды. Все действие происходило под сопровождение песни «Трава у дома» группы «Земляне», сообщает «Крыминформ» .

Арт-директор «Тавриды» Сергей Хоменок заявил, что эпизода с поцелуями не было в предварительном сценарии.

«Случилась самая настоящая "подстава"! И интернет ее воспел. Один из партнеров смены, фестиваль-школа "Территория" организовывал маленькую лабораторию, всего лишь одну из 11 школ на театральной смене, позвал туда одиозных экспертов Илью Ромашко и Евгения Старцева. Те поставили эпатажный номер с минутным провокационным действием, которого не было в предварительном сценарии, и он взорвал интернет», — написал арт-директор форума в своем инстаграме.

По его словам, постановку показали после подведения итогов смены.

«Складывается ощущение, что "Территория" в этой постановке явно рассчитывала на "хайп" под зонтиком "Тавриды", и она его получила, а на нас вылили тонны дерьма. Все это сильно похоже на плевок в спину. Нашим доверием злоупотребили, понятно, что есть разные взгляды на современный театр, но я за уместность, а не грязь. На "Тавриде" — свобода творчества, но зачем паразитировать на талантливой молодежи? Лично мне непонятно», — добавил Хоменок.