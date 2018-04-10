В Краснодаре трех экс-полицейских обвинили в превышении полномочий. Они совершили преступление, чтобы повысить показатели работы

В Краснодаре завершили расследование уголовного дела в отношении троих бывших полицейских, которых обвинили в превышении должностных полномочий и незаконном сбыте психотропов

Фигурантами дела стали двое бывших оперуполномоченных отдела по контролю за оборотом наркотиков и старший участковый уполномоченный полиции по Карасунскому округу УМВД России по Краснодарскому краю. Следствие полагает, что в марте-апреле 2017 года они вступили в преступный сговор, чтобы повысить показатели своей работы, а также из корыстной заинтересованности. Полицейские нашли человека, который получил от них амфетамин и должен был склонять и побуждать местных жителей к его хранению и употреблению. О действиях полицейских мужчина сообщил в правоохранительные органы.

«Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, предоставленных оперативными сотрудниками управления ФСБ России по краю и ОРЧ СБ ГУ МВД РФ по краю», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Во время следствия один из обвиняемых был под стражей, остальные двое — под домашним арестом. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Советский районный суд Краснодара, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

После служебной проверки сотрудников полиции уволили из ОВД по отрицательным мотивам, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.