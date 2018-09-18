На Дону сотрудник таможни передал знакомому наркотики, чтобы улучшить показатели своей работы. Его посадили на 8,5 лет

Ростовская область

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Ростовский областной суд пересмотрел уголовное дело бывшего сотрудника Таганрогской таможни, которого обвиняли в превышении должностных полномочий и сбыте наркотиков

Ранее суд вынес приговор бывшему сотруднику отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Таганрогской таможни Игорю Мусаеву. Ему дали 1,5 года колонии-поселения. Государственный обвинитель не согласился с решением и подал апелляцию.

Ростовский областной суд ее удовлетворил. Сотруднику таможни изменили приговор, увеличив наказание до 8,5 лет колонии строгого режима.

Суд установил, что в июне прошлого года Мусаев попросил знакомого помочь улучшить показатели своей оперативно-разыскной деятельности. Таможенник передал ему 9 граммов марихуаны. Его знакомый должен был найти покупателя наркотика и сообщить об этом Мусаеву. Сотрудник таможни планировал задержать покупателя во время пересечения границы и составить протокол об изъятии наркотика.

Мусаева судили по преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 286 УК РФ (Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства) и п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в значительном размере), сообщает «Интерфакс».

Наркотики Суд Таможня
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