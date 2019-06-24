ФК «Краснодар» представил тренировочную форму на сезон-2019/20
Футбольный клуб «Краснодар» показал комплекты тренировочной формы на сезон-2019/20
Комплекты выполнены в традиционных цветах клуба — зеленом и черном. В широком ассортименте форма скоро будет доступна в интернет-магазине на сайте «Краснодара».
Линейку одежды подготовил технический партнер «быков» — Puma. В презентации приняли участие игроки «Краснодара» Александр Мартынович, Сергей Петров, Ари, Вандерсон Масиэл и Юнес Намли.
Также скоро будет презентована игровая форма основного состав «быков».
Напомним, в новом сезоне «Краснодар» стартует матчем против «Ахмата», встреча состоится 14 июля в Грозном.
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