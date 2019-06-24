ФК «Краснодар» представил тренировочную форму на сезон-2019/20

Комплекты выполнены в традиционных цветах клуба — зеленом и черном. В широком ассортименте форма скоро будет доступна в интернет-магазине на сайте «Краснодара».

Линейку одежды подготовил технический партнер «быков» — Puma. В презентации приняли участие игроки «Краснодара» Александр Мартынович, Сергей Петров, Ари, Вандерсон Масиэл и Юнес Намли.

Также скоро будет презентована игровая форма основного состав «быков».