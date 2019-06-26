В Ейске из-за нехватки воды организовали ее подвоз по заявкам

Краснодарский край

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ГУП «Кубаньводкомплекс» не может поставить достаточно воды жителям Ейска из-за износа труб

Об этом 25 июня сообщили в пресс-службе предприятия.

«В связи со значительным повышением температуры наружного воздуха, началом летнего курортного сезона и увеличением числа отдыхающих потребление воды из системы водоснабжения достигло максимальных значений. Ввиду критического износа магистральных водопроводов МВ-1 и МВ-2 не представляется возможным повышение давления и увеличения объема подачи воды в Ейский район», — говорится в сообщении.

«Кубаньводкомплекс» организовал подвоз питьевой воды по заявкам жителей и организаций города. Чтобы сделать заявку, нужно позвонить по тел. 8(86132)7-32-48.

Специалисты предприятия уточняют расходы воды по зонам и микрорайонам, ведут поиск утечек из сетей водоснабжения и незаконных врезок. Горожан предупредили о недопустимости использования питьевой воды для полива придомовых территорий и огородов.

Водоснабжение Ейский район
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В Ейске из-за нехватки воды организовали ее подвоз по заявкам
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