В Ейске из-за нехватки воды организовали ее подвоз по заявкам
ГУП «Кубаньводкомплекс» не может поставить достаточно воды жителям Ейска из-за износа труб
Об этом 25 июня сообщили в пресс-службе предприятия.
«В связи со значительным повышением температуры наружного воздуха, началом летнего курортного сезона и увеличением числа отдыхающих потребление воды из системы водоснабжения достигло максимальных значений. Ввиду критического износа магистральных водопроводов МВ-1 и МВ-2 не представляется возможным повышение давления и увеличения объема подачи воды в Ейский район», — говорится в сообщении.
«Кубаньводкомплекс» организовал подвоз питьевой воды по заявкам жителей и организаций города. Чтобы сделать заявку, нужно позвонить по тел. 8(86132)7-32-48.
Специалисты предприятия уточняют расходы воды по зонам и микрорайонам, ведут поиск утечек из сетей водоснабжения и незаконных врезок. Горожан предупредили о недопустимости использования питьевой воды для полива придомовых территорий и огородов.
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