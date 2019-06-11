Начальника полиции из Псебая поймали на вымогательстве денег у бизнесмена
В поселке Псебай Мостовского района начальник полиции вымогал у бизнесмена 50 тыс. рублей
Сотрудники ФСБ установили, что бизнесмен вел свою деятельность без лицензии — принимал черные и цветные металлы с нарушением законодательства. В связи с этим полицейский предложил ему избежать административной ответственности, заплатив за это 50 тыс. рублей. Сотрудники УФСБ задокументировали факт вымогательства этих денег.
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Материалы по этому факту планируют передать в Лабинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Краснодарскому краю. Устанавливаются все обстоятельства преступления, сообщили в пресс-службе краевого УФСБ России.
Полицейского отстранили от служебных обязанностей на время проверки. После нее примут процессуальное решение, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, в мае 2018 года в Псебае изнасиловали и жестоко убили мать пятерых детей Наталью Дмитриеву. В преступлении обвинили двух местных жителей 16 и 20 лет. После майского инцидента комиссия МВД обещала проверить работу полиции в поселке. В октябре следственные органы Краснодарского края возбудили уголовное дело в отношении следователя отдела полиции, которая не привлекла к уголовной ответственности подростка, ставшего впоследствии соучастником убийства многодетной матери в Псебае.
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