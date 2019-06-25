В Адыгее объявили экстренное предупреждение из-за ливней

Адыгея

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В Адыгее 25 июня МЧС объявило экстренное предупреждение из-за ливней с грозами

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Адыгея, до конца суток 25 июня в регионе ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/c.

Кроме того, в регионе прогнозируют возникновение чрезвычайной ситуации не выше межмуниципального характера. Возможны нарушения работы дорожных и коммунальных служб, порывы линий связи и электропередач, нарушение систем жизнеобеспечения населения. Непогода также может повредить сельхозкультурам и садам плодовых деревьев.

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На реках и водотоках бассейна реки Кубани юго-восточной и юго-западной части Краснодарского края, реках Республики Адыгея и Черноморского побережья ожидаются подъемы уровней воды с достижением местами неблагоприятных отметок, добавили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Как сообщали Юга.ру, в Сочи с 22 июня идут сильные дожди. В результате в горах 23 и 24 июня на дорогу сошли селевые потоки, в центре ветер повалил 33 дерева. В Краснодаре 25 июня также синоптики прогнозируют сильный дождь и ветер.

МЧС Погода
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