В Адыгее объявили экстренное предупреждение из-за ливней
В Адыгее 25 июня МЧС объявило экстренное предупреждение из-за ливней с грозами
По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Адыгея, до конца суток 25 июня в регионе ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/c.
Кроме того, в регионе прогнозируют возникновение чрезвычайной ситуации не выше межмуниципального характера. Возможны нарушения работы дорожных и коммунальных служб, порывы линий связи и электропередач, нарушение систем жизнеобеспечения населения. Непогода также может повредить сельхозкультурам и садам плодовых деревьев.
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Как сообщали Юга.ру, в Сочи с 22 июня идут сильные дожди. В результате в горах 23 и 24 июня на дорогу сошли селевые потоки, в центре ветер повалил 33 дерева. В Краснодаре 25 июня также синоптики прогнозируют сильный дождь и ветер.
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