В Адыгее объявили экстренное предупреждение из-за ливней

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Адыгея, до конца суток 25 июня в регионе ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/c.

Кроме того, в регионе прогнозируют возникновение чрезвычайной ситуации не выше межмуниципального характера. Возможны нарушения работы дорожных и коммунальных служб, порывы линий связи и электропередач, нарушение систем жизнеобеспечения населения. Непогода также может повредить сельхозкультурам и садам плодовых деревьев.