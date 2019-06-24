Краснодарцев предупредили о ливне с градом и ветре до 20 м/с

В этот день возможен сильный дождь, ливень с грозой и градом. Шквалистый ветера может усилиться до 20 м/с. В связи с непогодой в городе объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

В то же время по краю действует экстренное предупреждение по пожароопасности. С 25 по 27 июня местами в северной, восточной и центральной частях Кубани и на Черноморском побережье в районе Новороссийска, сохранится чрезвычайная пожароопасность пятого класса, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.