Краснодарцев предупредили о ливне с градом и ветре до 20 м/с

Краснодарский край

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В Краснодаре 25 июня синоптики прогнозируют сильный дождь и ветер

В этот день возможен сильный дождь, ливень с грозой и градом. Шквалистый ветера может усилиться до 20 м/с. В связи с непогодой в городе объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

В то же время по краю действует экстренное предупреждение по пожароопасности. С 25 по 27 июня местами в северной, восточной и центральной частях Кубани и на Черноморском побережье в районе Новороссийска, сохранится чрезвычайная пожароопасность пятого класса, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. 

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Как сообщали Юга.ру, на Кубани до конца дня 24 июня ожидаются ливни с грозами и шквалистым ветром.

В Сочи с 22 июня идут сильные дожди. В результате в горах 23 и 24 июня на дорогу сошли селевые потоки, в центре ветер повалил 33 дерева.

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Краснодарцев предупредили о ливне с градом и ветре до 20 м/с
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