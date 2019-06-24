В Крыму объявили штормовое предупреждение

Крым

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В Крыму 24 июня МЧС объявило штормовое предупреждение

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До конца суток 24 июня в регионе ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквалистый ветер 20-25 м/с, сообщает RT. По данным сервиса «Яндекс.Погода», воздух на полуострове в среднем прогреется до 31 °С.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Крыму попросила туристов и местных жителей соблюдать ряд правил при непогоде:

  • воздержаться от поездок по городу, по возможности оставаться в квартире или на работе;
  • не спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения;
  • не пытаться преодолеть подтопленные участки дороги на автомобиле;
  • в случае стремительного пребывания воды, покинуть машину; 
  • закрепить слабоукрепленные конструкции в своих дворах, закрыть окна и балконы;
  • на улице держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач;
  • не находиться вблизи крупных деревьев, а также не парковать рядом с ними автомобили.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам: 101 или 8 (3652) 55-09-04 (телефон доверия ГУ МЧС России по Крыму).

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре 24 июня также ожидают ухудшение погоды.

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В Крыму объявили штормовое предупреждение

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