В Крыму объявили штормовое предупреждение
В Крыму 24 июня МЧС объявило штормовое предупреждение
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До конца суток 24 июня в регионе ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквалистый ветер 20-25 м/с, сообщает RT. По данным сервиса «Яндекс.Погода», воздух на полуострове в среднем прогреется до 31 °С.
Пресс-служба ГУ МЧС России по Крыму попросила туристов и местных жителей соблюдать ряд правил при непогоде:
- воздержаться от поездок по городу, по возможности оставаться в квартире или на работе;
- не спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения;
- не пытаться преодолеть подтопленные участки дороги на автомобиле;
- в случае стремительного пребывания воды, покинуть машину;
- закрепить слабоукрепленные конструкции в своих дворах, закрыть окна и балконы;
- на улице держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач;
- не находиться вблизи крупных деревьев, а также не парковать рядом с ними автомобили.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам: 101 или 8 (3652) 55-09-04 (телефон доверия ГУ МЧС России по Крыму).
Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре 24 июня также ожидают ухудшение погоды.
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