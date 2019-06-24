В Крыму объявили штормовое предупреждение

До конца суток 24 июня в регионе ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквалистый ветер 20-25 м/с , сообщает RT. По данным сервиса «Яндекс.Погода», воздух на полуострове в среднем прогреется до 31 °С.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Крыму попросила туристов и местных жителей соблюдать ряд правил при непогоде: