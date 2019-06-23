Кубанцев предупредили о ливнях с грозами и шквалистым ветром
В Краснодарском крае 23 и 24 июня ожидают ухудшение погоды
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В эти дни местами в крае и Краснодаре возможны сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усиление ветра 20 м/с. В связи с этим объявили экстренное предупреждение, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
На реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной, юго-западной территории края, а также реках Черноморского побережья (от Анапы до Магри) ожидаются подъемы уровней воды. Местами они могут достигать неблагоприятных отметок.
Как сообщали Юга.ру, на Кубани 23 и 24 июня ожидается жара до 37 °С.
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