Кубанцев предупредили о ливнях с грозами и шквалистым ветром

В эти дни местами в крае и Краснодаре возможны сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усиление ветра 20 м/с. В связи с этим объявили экстренное предупреждение, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной, юго-западной территории края, а также реках Черноморского побережья (от Анапы до Магри) ожидаются подъемы уровней воды. Местами они могут достигать неблагоприятных отметок.