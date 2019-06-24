На Кубани туристка упала с верблюда на горе Безумной

Краснодарский край

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В геленджикском поселке Кабардинка 22 июня девушка из Астраханской области упала с верблюда

Инцидент произошел на горе Безумной. 29-летняя приезжая из Астраханской области упала на спину и не смогла подняться, она жаловалась на сильные боли.

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Сотрудники Геленджикского отряда «Кубань-СПАС» приехали на место происшествия и на носилках транспортировали девушку к машине скорой помощи. Ее госпитализировали, сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Как писали Юга.ру, 14 июня в Геленджике спасатели помогли туристке из Хабаровска, которая упала с 20-метрвой скалы.

В Сочи 18 июня мужчина и четверо детей из-за сошедшего селя не смогли перейти реку и застряли в лесу.

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