На Кубани туристка упала с верблюда на горе Безумной

В геленджикском поселке Кабардинка 22 июня девушка из Астраханской области упала с верблюда

Инцидент произошел на горе Безумной. 29-летняя приезжая из Астраханской области упала на спину и не смогла подняться, она жаловалась на сильные боли.

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Сотрудники Геленджикского отряда «Кубань-СПАС» приехали на место происшествия и на носилках транспортировали девушку к машине скорой помощи. Ее госпитализировали, сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».