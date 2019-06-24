На Кубани туристка упала с верблюда на горе Безумной
В геленджикском поселке Кабардинка 22 июня девушка из Астраханской области упала с верблюда
Инцидент произошел на горе Безумной. 29-летняя приезжая из Астраханской области упала на спину и не смогла подняться, она жаловалась на сильные боли.
Сотрудники Геленджикского отряда «Кубань-СПАС» приехали на место происшествия и на носилках транспортировали девушку к машине скорой помощи. Ее госпитализировали, сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».
Как писали Юга.ру, 14 июня в Геленджике спасатели помогли туристке из Хабаровска, которая упала с 20-метрвой скалы.
В Сочи 18 июня мужчина и четверо детей из-за сошедшего селя не смогли перейти реку и застряли в лесу.
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.