Туристка из Хабаровска упала с 20-метровой скалы в Геленджике

В Геленджике 14 июня 51-летняя женщина упала со скалы и повредила руку и позвоночник

Это произошло ночью в селе Джанхот в кемпинге «Голубая бездна». Женщина вышла из своей палатки, оступилась и упала с высоты 20 метров на берег моря. Очевидцы вызвали спасателей, сообщили 17 июня в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Специалисты с помощью альпинистского снаряжения и носилок подняли женщину вверх по крутому склону. Пострадавшей оказалась жительница Хабаровска. Туристка при падении сломала руку и жаловалась на боли в позвоночнике. Ее передали медикам скорой помощи.