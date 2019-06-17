Туристка из Хабаровска упала с 20-метровой скалы в Геленджике
В Геленджике 14 июня 51-летняя женщина упала со скалы и повредила руку и позвоночник
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Это произошло ночью в селе Джанхот в кемпинге «Голубая бездна». Женщина вышла из своей палатки, оступилась и упала с высоты 20 метров на берег моря. Очевидцы вызвали спасателей, сообщили 17 июня в пресс-службе «Кубань-СПАС».
Специалисты с помощью альпинистского снаряжения и носилок подняли женщину вверх по крутому склону. Пострадавшей оказалась жительница Хабаровска. Туристка при падении сломала руку и жаловалась на боли в позвоночнике. Ее передали медикам скорой помощи.
Как сообщали Юга.ру, 2 июня в Сочи спасатели вынесли из леса туристку, которая упала на экотропе и не смогла идти самостоятельно.
17 июня на Эльбрусе в ущелье пропал 41-летний турист.
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