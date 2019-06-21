Крупный природный пожар потушили в Сочи
В Сочи 20 июня произошел природный пожар в районе села Раздольного
Заявка о возгорании поступила в 13:49. Пламя локализовали в 14:38, полностью потушили — в 15:45. Площадь пожара составила около 400 кв. метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
«Прибыв на место, спасатели при помощи мобильной высоконапорной системы пожаротушения автомобиля Ford, а также ранцевых огнетушителей ликвидировали участки открытого горения и пролили участки с тлеющими травой и кустарниками», — рассказали в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.
Погибших и пострадавших в пожаре нет.
От МЧС России в тушении были задействованы девять человек и четыре машины, от ЮРПСО — 13 спасателей.
Как сообщали Юга.ру, на Большом солнечном острове 3 мая произошел пожар. Там горели сухая растительность и камыш. Площадь возгорания составила около 1 га.
Курорты Юга.ру нашли повод отправиться на отдых «дикарями»
Чем заняться на выходных с 21 по 23 июня. Выбор Эволюции Юга.ру
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.