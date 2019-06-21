Крупный природный пожар потушили в Сочи

Краснодарский край

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В Сочи 20 июня произошел природный пожар в районе села Раздольного

Заявка о возгорании поступила в 13:49. Пламя локализовали в 14:38, полностью потушили — в 15:45. Площадь пожара составила около 400 кв. метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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«Прибыв на место, спасатели при помощи мобильной высоконапорной системы пожаротушения автомобиля Ford, а также ранцевых огнетушителей ликвидировали участки открытого горения и пролили участки с тлеющими травой и кустарниками», — рассказали в пресс-службе ЮРПСО МЧС России. 

Погибших и пострадавших в пожаре нет.

От МЧС России в тушении были задействованы девять человек и четыре машины, от ЮРПСО — 13 спасателей.

Как сообщали Юга.ру, на Большом солнечном острове 3 мая произошел пожар. Там горели сухая растительность и камыш. Площадь возгорания составила около 1 га.

МЧС Пожары Сочи
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