В Краснодаре тушат крупный пожар в районе «Солнечного острова»

View this post on Instagram

Отдыхайки подожгли лесопарк «Большой остров» на Старой Кубани. Вчера они выжгли озеро лотосов у Белозёрного. ⠀ В 16.04 к месту вызова направлены подразделения Краснодарского ПСГ. В 16.10 по прибытии к месту подразделения установлено, что происходит горение сухой растительности и камыша на площади около 10 000 м². Угрозы распространения пожара сейчас нет. ⠀ Для оценки обстановки к месту возгорания направлена оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона. Также для оценки обстановки применяется беспилотный летательный аппарат. На месте находится служба пожаротушения. К ликвидации пожара привлечены 20 человек личного состава и 7 единиц техники. ⠀ Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю настоятельно рекомендует жителям и гостям края неукоснительно соблюдать меры пожарной безопасности при посещении лесных массивов: ⠀ - не бросайте горящие спички и окурки, не курите и не пользуйтесь открытым огнем вблизи сухой травы , камыша, на лесосеках, не очищенных от порубочных остатков - это может привести к возникновению пожара; ⠀ - разводить костер разрешается только на открытых, специально оборудованных местах, окружив его минерализованной полосой не менее 0,5 м. По истечении необходимости костер должен быть залит водой или засыпан землей; ⠀ - заметив начинающийся пожар в лесу, незамедлительно сообщите об этом по телефону «101» или «01» в пожарную охрану, либо в лесничество или администрацию сельского поселения; ⠀ - если Вы оказались вблизи очага пожара в лесу и у Вас нет возможности локализовать пожар – выходите из опасной зоны перпендикулярно к направлению движения огня. ⠀ Если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или лягте на землю накрывшись мокрой одеждой. При сильной задымленности дышать лучше возле земли, при этом рот и нос прикройте любой тканью, сложенной в несколько слоев. ⠀ Соблюдение этих простых правил позволит провести выходные дни без происшествий! ⠀ #ПаркиКраснодара #ЧПКраснодар #ПожарыКраснодара #typodar