В Краснодаре тушат крупный пожар в районе «Солнечного острова»

В Краснодаре 3 мая начался крупный пожар на территории Большого солнечного острова

Сообщение о возгорании поступило в 16:03 — на площади 1 га загорелись сухая растительность и камыш. Угрозы распространения огня нет.

Пожар локализовали в 19:52. К ликвидации пожара привлекли 20 человек личного состава и 7 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.