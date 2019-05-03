В Краснодаре потушили пожар в районе «Солнечного острова»
В Краснодаре вечером 3 мая пожарные потушили огонь на территории Большого солнечного острова
Пожар ликвидировали в 21:41. По предварительным данным, его площадь составила около 1 га, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, на острове загорелись сухая растительность и камыш. Огонь тушили с 16:10.
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