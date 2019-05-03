В Краснодаре потушили пожар в районе «Солнечного острова»

В Краснодаре вечером 3 мая пожарные потушили огонь на территории Большого солнечного острова

Пожар ликвидировали в 21:41. По предварительным данным, его площадь составила около 1 га, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.