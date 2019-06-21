Пилот погиб при жесткой посадке вертолета в Лабинском районе

В Лабинском районе 21 июня следователи начали проверку после жесткой посадки вертолета Ми-2

Это случилось в 9:10 в станице Чамлыкской. Вертолетом Ми-2 управлял один пилот. По предварительным данным, обрабатывая поля, он совершил жесткую посадку. В результате этого мужчина погиб на месте происшествия, сообщили в пресс-службе Южного СУТ СК России.

На место происшествия выехали следователи. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. После проверки примут процессуальное решение.