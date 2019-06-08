От удара лопастью вертолета в Абинском районе погиб человек

Во время заправки вертолета в Абинском районе Краснодарского края погиб человек.

Инцидент произошел вечером 7 июня в одном из хозяйств, в районе станицы Мингрельской и хутора Красный Октябрь. Вертолет совершал плановые работы по опрыскиванию полей. В районе 20:30 по московскому времени вертолет Ми-2 находился на дозаправке. Тогда и произошла трагедия: агронома местного хозяйства задело лопастью машины. Пострадавший 1986 года рождения скончался на месте происшествия.

По факту происшествия проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.