От удара лопастью вертолета в Абинском районе погиб человек

Краснодарский край

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Трагедия произошла в процессе заправки вертолета

Во время заправки вертолета в Абинском районе Краснодарского края погиб человек.

Инцидент произошел вечером 7 июня в одном из хозяйств, в районе станицы Мингрельской и хутора Красный Октябрь. Вертолет совершал плановые работы по опрыскиванию полей. В районе 20:30 по московскому времени вертолет Ми-2 находился на дозаправке. Тогда и произошла трагедия: агронома местного хозяйства задело лопастью машины. Пострадавший 1986 года рождения скончался на месте происшествия.

По факту происшествия проводится проверка. Решается  вопрос о возбуждении уголовного дела.

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