В Краснодаре самолет при посадке задел ВПП, совершив посадку со второго раза

Пассажирский лайнер Airbus из Москвы 15 июня совершил жесткую посадку в Международном аэропорту Краснодара

Источник в службах аэропорта рассказал «Интерфаксу», что самолет сел только со второго раза.

«Командир воздушного судна A-319 доложил о невозможности совершить посадку и уходе на второй круг. Однако при попытке осуществить маневр коснулся хвостовой частью взлетно-посадочной полосы», — рассказал источник.

Самолет удалось посадить благополучно. На борту находилось 180 человек, никто не пострадал.