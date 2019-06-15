В Краснодаре самолет при посадке задел ВПП, совершив посадку со второго раза

Краснодарский край

Распечатать

Пассажирский лайнер Airbus из Москвы 15 июня совершил жесткую посадку в Международном аэропорту Краснодара

Источник в службах аэропорта рассказал «Интерфаксу», что самолет сел только со второго раза.

«Командир воздушного судна A-319 доложил о невозможности совершить посадку и уходе на второй круг. Однако при попытке осуществить маневр коснулся хвостовой частью взлетно-посадочной полосы», — рассказал источник.

Самолет удалось посадить благополучно. На борту находилось 180 человек, никто не пострадал.

В пресс-службе аэропорта уточнили, что инцидент произошел в около 2 часов ночи, и что причиной ухода на второй круг стала непосадочная конфигурация.

«Пассажиры рейса по маршруту Краснодар — Москва, которые должны были вылететь на этом воздушном судне, направлены в Москву на других рейсах. Создана специальная комиссия для выявления причин случившегося», — цитирует сообщение «Пятый канал».

Сотрудники Южного следственного управления на транспорте СКР организовали по факту произошедшего проверку, передает RT.

Авиация Аэропорты Краснодар
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Краснодаре самолет при посадке задел ВПП, совершив посадку со второго раза
В Краснодаре начинают ремонт дороги из Индустриального в Победитель
Полиция Чечни начала проверку из-за девушки-блогера, открывшей стрельбу в полицейской форме
На Дону раскрыли убийство 40-летней давности
В Краснодаре 15, 23 и 28 июня перекроют центральные улицы из-за бала выпускников
В пункте полиции Каневской нашли тело полицейского

Лента новостей

Статьи

Чем заняться в парке «Солнечный остров», «Чистяковской роще» и парке Победы

Статьи

Рисование, мастер-класс по пчеловодству, джип-тур к водопадам

Чем заняться в Краснодаре 15-16 июня

Статьи

«Не ссы, рожай»

Посетителям поликлиник Краснодара предлагают очень странную социальную рекламу

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале