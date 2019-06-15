В Краснодаре самолет при посадке задел ВПП, совершив посадку со второго раза
Пассажирский лайнер Airbus из Москвы 15 июня совершил жесткую посадку в Международном аэропорту Краснодара
Источник в службах аэропорта рассказал «Интерфаксу», что самолет сел только со второго раза.
«Командир воздушного судна A-319 доложил о невозможности совершить посадку и уходе на второй круг. Однако при попытке осуществить маневр коснулся хвостовой частью взлетно-посадочной полосы», — рассказал источник.
Самолет удалось посадить благополучно. На борту находилось 180 человек, никто не пострадал.
В пресс-службе аэропорта уточнили, что инцидент произошел в около 2 часов ночи, и что причиной ухода на второй круг стала непосадочная конфигурация.
«Пассажиры рейса по маршруту Краснодар — Москва, которые должны были вылететь на этом воздушном судне, направлены в Москву на других рейсах. Создана специальная комиссия для выявления причин случившегося», — цитирует сообщение «Пятый канал».
Сотрудники Южного следственного управления на транспорте СКР организовали по факту произошедшего проверку, передает RT.
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