Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на Кубани. Пострадал пилот

Краснодарский край

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В Новокубанском районе Краснодарского края произошла авария при посадке легкомоторного самолета.

Происшествие случилось неподалеку от хутора Фортштадт. Двухместный самолет Як-52 совершил жесткую посадку. Причиной происшествия, по словам пилота, стал отказ двигателя. Сам же пилот получил многочисленные травмы, которые, по информации Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации, можно охарактеризовать, как «легкие повреждения тела». Самолет принадлежит общественной некоммерческой организации имени Балуева.

Согласно сведениям издания RT, в настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.

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Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на Кубани. Пострадал пилот
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