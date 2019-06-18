Житель Адыгеи устроил свалку из трупов животных

Жителя Майкопского района Адыгеи в июне привлекли к ответственности за то, что он выбросил трупы животных в неположенном месте

Во время рейда сотрудники Россельхознадзора нашли в поселке Тульском свалку умерших животных. На заброшенном земельном участке возле переулка Казачьего, № 7-9 обнаружили останки 12 домашних и сельскохозяйственных животных на разной стадии разложения: одна собака, четыре свиньи, пять овец и два кролика.

Сотрудники ведомства опросили очевидцев и установили, что несанкционированную свалку животных устроил житель поселка Цветочного Майкопского района. Он складировал биологические отходы, которые нужно было сжечь или захоронить в специально отведенном месте, сообщили 18 июня в пресс-службе управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Адыгее.

На мужчину составили протокол по ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ (Нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов). Нарушитель получил административный штраф.