Житель Адыгеи устроил свалку из трупов животных
Жителя Майкопского района Адыгеи в июне привлекли к ответственности за то, что он выбросил трупы животных в неположенном месте
Во время рейда сотрудники Россельхознадзора нашли в поселке Тульском свалку умерших животных. На заброшенном земельном участке возле переулка Казачьего, № 7-9 обнаружили останки 12 домашних и сельскохозяйственных животных на разной стадии разложения: одна собака, четыре свиньи, пять овец и два кролика.
Сотрудники ведомства опросили очевидцев и установили, что несанкционированную свалку животных устроил житель поселка Цветочного Майкопского района. Он складировал биологические отходы, которые нужно было сжечь или захоронить в специально отведенном месте, сообщили 18 июня в пресс-службе управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Адыгее.
На мужчину составили протокол по ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ (Нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов). Нарушитель получил административный штраф.
Часть 3 статьи 10.8 КоАП РФ предусматривает наказание в виде штрафа от 4 тыс. рублей (для граждан) до 700 тыс. рублей (для юридических лиц).
Как сообщали Юга.ру, в Сочи в январе нашли на свалке мертвого крокодила и змею.
В январе 2013 года в поселке Мокрый Батай Ростовской области в 100 метрах от жилых домов обнаружили свалку из 13 тонн мертвого скота. Ее ликвидация заняла несколько месяцев — власти региона обещали убрать все отходы к осени 2013-го.
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