В супермаркетах «Табрис» в Краснодаре и Новороссисйке установили боксы для сбора опасных отходов

В сети супермаркетов «Табрис» в январе поставили экобоксы для сбора опасных отходов

Боксы появились в восьми супермаркетах в Краснодаре и в единственном магазине в Новороссийске. Туда можно сдавать полиэтиленовые пакеты, пластиковые бутылки, батарейки, энергосберегающие лампы и термометры. Первый такой ящик появился в краснодарском супермаркете на улице Кубанонабережной в конце 2016 года. В ближайшее время его модернизируют и добавят отдельный бокс для сбора старых и неработающих мобильных телефонов. Также в него можно опустить зарядные устройства, гарнитуры, жесткие диски и мелкую портативную технику, рассказали в пресс-службе «Табриса».

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В своем инстаграме сеть супермаркетов рассказала об особенностях сбора и переработки опасных отходов. Бокс для ртутных термометров изнутри защищен специальным покрытием. Оно не дает парам выходить наружу, поэтому градусники надо опускать в бокс без упаковки. Термометры перерабатывают специалисты «Ртутной безопасности» на заводе в станице Холмской.

«Сперва они погружаются в контейнер, в котором происходит дробление. После дробления отходы отправляются в контейнер с жидкостью, где происходит отделение ртути от прочего материала. Далее ртуть обезвреживается и передается на дальнейшую переработку, например на производство ламп», — пояснил «Табрис». Переработкой ртутных ламп также занимается «Ртутная безопасность» на установках «Экотром». С цоколей убирают стекло, после термической обработки они полностью очищаются от остаточных загрязнений ртутью. Батарейки после сортировки направляют на переработку в Санкт-Петербург на предприятие «Меркурий». Из батареек получается три компонента: цветные металлы, черный лом и графит. Пакеты и пластиковые бутылки предварительно прессуют, а потом сдают подрядчику «Табриса» «ТЭП». Из полученного сырья потом делают аналогичные товары.