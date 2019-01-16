Крупные мировые компании создали альянс для борьбы с загрязнением пластиком

Более 25 крупных международных компаний объявили о создании Альянса по борьбе с загрязнением пластиком (Alliance to End Plastic Waste), задачей которого будет поиск и внедрение решений по борьбе с загрязнением окружающей среды

Главой AEPW назначен Дэвид Тейлор — председатель совета директоров, президент и главный исполнительный директор Procter & Gamble. В него вошли представители химической отрасли, производители потребительских товаров и пластика, ретейлеры, перерабатывающие и утилизирующие предприятия из Северной и Южной Америки, Европы, Азии, Африки и Ближнего Востока, в том числе BASF, Chevron Phillips Chemical, Dow, Eni, ExxonMobil, Formosa Plastics, Henkel, Mitsubishi Chemical, Reliance Industries, SABIC, Sasol, SUEZ, Shell и Total.

Члены AEPW сформировали первоначальный фонд в размере $1 млрд. В ближайшие пять лет планируется инвестировать $1,5 млрд в инициативы по удалению пластиковых отходов из окружающей среды, говорится на сайте организации.

Альянс займется разработкой решений, позволяющих минимизировать загрязнение пластиковыми отходами и контролировать его, а также внедрением схем вторичного использования пластика, способствуя развитию безотходной экономики.

Организация выделила четыре основных направления деятельности: инфраструктура (для сбора и управления отходами и увеличения переработки, особенно в развивающихся странах), инновации (развитие и внедрение новых технологий, которые минимизируют отходы, облегчают переработку и утилизацию пластмасс), образование (привлечение к работе властей, бизнеса и общества для мобилизации действий) и очищение (очистка крупнейших рек мира, включая Амур, которые переносят мусор в океан).

Согласно данным организации, почти 80% пластикового мусора попадает в океан с суши, большая часть — по рекам. При этом 60% мусора поступает в океан из пяти государств юго-восточной Азии.