Замминистру сельского хозяйства Кубани предъявили обвинение по делу о взятке
Следственные органы Краснодарского края предъявили обвинение в получении взятки заместителю министра сельского хозяйства региона
Помимо замглавы ведомства обвинение предъявлено также его подельнику-подчиненному.
«В зависимости от роли каждого они обвиняются в получении взятки с использованием служебного положения в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве (ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ)», — сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.
В ведомстве добавили, что расследование дела продолжается, устанавливаются другие возможные эпизоды незаконной деятельности.
Как писали Юга.ру, чиновника задержали 30 апреля при получении взятки в 4 млн рублей. Деньги у председателя сельхозкооператива просил подчиненный замминистра — начальник управления развития малых форм хозяйствования — за предоставление предприятию гранта в размере 40 млн рублей. Женщина сообщила о вымогательстве в правоохранительные органы. Она передала деньги начальнику управления, в тот же день он передал их своему руководителю. После этого их задержали.
Предположительно, задержанными оказались начальник управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации Александр Пиунов и заместитель министра Ким Тертица.
С 24 мая чиновник находится под арестом.
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