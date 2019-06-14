Замминистру сельского хозяйства Кубани предъявили обвинение по делу о взятке

Помимо замглавы ведомства обвинение предъявлено также его подельнику-подчиненному.

«В зависимости от роли каждого они обвиняются в получении взятки с использованием служебного положения в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве (ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ)», — сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.

В ведомстве добавили, что расследование дела продолжается, устанавливаются другие возможные эпизоды незаконной деятельности.

