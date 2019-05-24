Замглавы минсельхоза Кубани арестовали по делу о взятке

Краснодарский край

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Решением суда задержанный заместитель министра сельского хозяйства Краснодарского края заключен под стражу

Чиновника задержали 30 апреля при получении взятки в 4 млн рублей. Деньги у председателя сельхозкооператива просил подчиненный замминистра — начальник управления развития малых форм хозяйствования — за предоставление предприятию гранта в размере 40 млн рублей. Женщина сообщила о вымогательстве в правоохранительные органы. Она передала деньги начальнику управления, в тот же день он передал их своему руководителю. После этого их задержали.

Предположительно, задержанными оказались начальник управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации Александр Пиунов и заместитель министра Ким Тертица. 

Дела в отношении них возбудили о получении взятки с использованием служебного положения в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве (ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

«24 мая в отношении заместителя министра сельского хозяйства избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются обстоятельства преступления и возможные другие эпизоды незаконной деятельности», — сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.

Взятка Коррупция Сельское хозяйство Чиновники
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