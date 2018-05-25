Деловой климат Адыгеи улучшился на 19 позиций

В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ Адыгея вновь улучшила свое положение, поднявшись на 19 позиций

Такие данные озвучило АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Подведение итогов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ состоялось на полях Петербургского международного экономического форума.

Адыгея также названа в числе регионов — лидеров роста, которые продемонстрировали наилучшую динамику улучшения инвестиционного климата. Специалисты АСИ отмечают, что результаты рейтинга свидетельствуют о большой работе органов власти по улучшению деловой среды региона.

Как сообщили в пресс-службе главы Адыгеи, мониторинг ситуации по привлечению инвестиций в Адыгее показал улучшение по ряду значимых позиций. Была проведена большая работа по снижению административных барьеров, уменьшению сроков регистрации предприятий, выдаче разрешений на строительство, на технологическое присоединение к газовым и электрическим сетям, постановке на кадастровый учет земельных участков и т.д.

Кроме того, успешно функционирует вся создаваемая инфраструктура поддержки предпринимательства, применяется система сопровождения инвестиционных проектов по принципу одного окна. Мурат Кумпилов подчеркнул, что гибкая инвестиционная политика позволяется привлечь в республику бизнес, желающий вложить капитал в экономику Адыгеи.

«В целом инвестиционный интерес к Адыгее существенно вырос, что отражают и результаты Нацрейтинга, представленные Агентством стратегических инициатив. Это важный показатель для республики. Он является своеобразным индикатором делового климата, свидетельствует о конкурентных преимуществах Адыгеи и о большом объеме проведенной нами работы по созданию благоприятных условий для инвесторов», — отметил глава республики.

Национальный рейтинг составляется на основании информации в результате опросов предпринимателей и экспертов, а также с использованием статистических данных. В 2016 году Адыгея занимала 69-е место, в 2017 году — 43-е.