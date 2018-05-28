В Адыгее продолжат применять практики Агентства стратегических инициатив для привлечения инвестиций

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на XXII Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашение о сотрудничестве

Кумпилов отметил, что Адыгея заинтересована в дальнейшем участии в проектах агентства. Республика готова стать площадкой для внедрения значимых проектов, а также заинтересована с помощью АСИ перенимать лучшие практики для привлечения инвестиций.

«В республике уже ведут активную работу с АСИ. Мы пошли по предложенному агентством алгоритму действий, направленных на создание комфортных условий для бизнеса. Эта работа дала положительные результаты, в национальном рейтинге за последние два года республика показала существенный рост. Мы видим наши преимущества, над которыми нужно работать. И республиканские, и муниципальные команды в дальнейшем будут стремиться к тому, чтобы сделать Адыгею конкурентоспособным регионом», — сказал глава региона.

В пресс-службе главы республики сообщили, что дальнейшее взаимодействие Адыгеи с АСИ предусматривает обобщение положительных результатов деятельности, обучение региональной команды в рамках внедрения успешных практик, одна из которых — развитие общественных пространств.

Планируется, что продолжат и работу экспертных групп по оценке эффективности институтов и инструментов для предпринимателей и инвесторов. Предусмотрен мониторинг дорожных карт в рамках национальной предпринимательской инициативы, а также реализация 12 целевых моделей через специализированную информационную систему Region-ID.