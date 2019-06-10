Мэрия Сочи компенсирует расходы пострадавшим в ДТП с двумя автобусами

В Сочи пострадавшим в ДТП с автобусами городские власти окажут помощь в организации отдыха на курорте после лечения или возврата домой

Об этом глава курорта Анатолий Пахомов сообщил 10 июня во время посещения городских больниц, где находятся туристы, пострадавшие в аварии. «Тем, кто примет решение остаться в Сочи на отдых после лечения или, наоборот, захочет вернуться домой, будет оказываться всяческое содействие, чтобы люди не несли дополнительных затрат. Будет оказана и консультационная помощь в получении медицинской страховки», — цитирует Пахомова пресс-служба мэрии.

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