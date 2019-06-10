Мэрия Сочи компенсирует расходы пострадавшим в ДТП с двумя автобусами
В Сочи пострадавшим в ДТП с автобусами городские власти окажут помощь в организации отдыха на курорте после лечения или возврата домой
Об этом глава курорта Анатолий Пахомов сообщил 10 июня во время посещения городских больниц, где находятся туристы, пострадавшие в аварии.
«Тем, кто примет решение остаться в Сочи на отдых после лечения или, наоборот, захочет вернуться домой, будет оказываться всяческое содействие, чтобы люди не несли дополнительных затрат. Будет оказана и консультационная помощь в получении медицинской страховки», — цитирует Пахомова пресс-служба мэрии.
Как сообщали Юга.ру, утром 9 июня в Адлере столкнулись два экскурсионных автобуса. От удара один из них перевернулся на бок. За помощью медиков обратились 26 человек, двух из них — ребенка и взрослого — вертолетом санавиации доставили в Краснодар.
Спустя сутки в трех больницах Сочи остаются 19 пациентов, в том числе двое детей. Их жизни ничто не угрожает, состояние — стабильное, сообщили лечащие врачи отделений главе города.
10 июня собирались принять решение о транспортировке вертолетом в краевой центр еще одной женщины, пострадавшей в ДТП.
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