Администрация президента РФ рекомендовала кандидата на пост главы Краснодарского крайсуда

Краснодарский край

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Кадровая комиссия администрации президента РФ в июне рекомендовала претендента на должность главы Краснодарского краевого суда

На эту должность рекомендовали председателя Белгородского областного суда Алексея Шипилова. Об этом 7 июня написал «Коммерсантъ-Юг» со ссылкой на источники в судебной системе Краснодарского края. Указ о назначении Шипилова председателем Краснодарского крайсуда должен подписать президент РФ Владимир Путин.

В феврале кандидатуру Шипилова одобрила Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС). 

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Как писали Юга.ру, ВККС дважды объявляла конкурс: первый тур не состоялся, потому что не было подано ни одной заявки. После того, как комиссия одобрила кандидатуру Шипилова, его документы передали на утверждение в президентскую кадровую комиссию.

Краснодарский краевой суд с 1994 года возглаляет Александр Чернов. Ему исполнилось 70 лет, что является предельным сроком пребывания в должности председателя суда субъекта РФ.

Кто такой Алексей Шипилов

Алексей Шипилов родился в 1975 году в Белгородской области. Он окончил юридический факультет Белгородского госуниверситета, служил в органах прокуратуры. В 2004 году Шипилова назначили судьей Октябрьского районного суда Белгорода. Через три года он стал судьей Белгородского областного суда. В  августе 2010 года его назначили председателем Белгородского областного суда.

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