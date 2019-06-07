Администрация президента РФ рекомендовала кандидата на пост главы Краснодарского крайсуда

На эту должность рекомендовали председателя Белгородского областного суда Алексея Шипилова. Об этом 7 июня написал «Коммерсантъ-Юг» со ссылкой на источники в судебной системе Краснодарского края. Указ о назначении Шипилова председателем Краснодарского крайсуда должен подписать президент РФ Владимир Путин.

Как писали Юга.ру, ВККС дважды объявляла конкурс: первый тур не состоялся, потому что не было подано ни одной заявки. После того, как комиссия одобрила кандидатуру Шипилова, его документы передали на утверждение в президентскую кадровую комиссию.

Краснодарский краевой суд с 1994 года возглаляет Александр Чернов. Ему исполнилось 70 лет, что является предельным сроком пребывания в должности председателя суда субъекта РФ.