В Краснодарском крае создадут новые апелляционный и кассационный суды. Почему это важно?
На официальном интернет-портале правовой информации 30 июля опубликовали федеральный конституционный закон. Согласно документу, в России в ближайшее время создадут девять кассационных и пять апелляционных судов общей юрисдикции.
Планируется, что суды общей юрисдикции будут действовать в пределах территории соответствующего судебного округа. Деятельность этих судов не будет осуществляться в том же субъекте Российской Федерации и тем более в том же суде, которым дело рассматривалось в первой инстанции, что обеспечит их независимость и самостоятельность.
Что это такое и в чем отличие этих судов друг от друга
Когда суд первой инстанции выносит решение, не устраивающее ответчика, он имеет право обжаловать документ. Для этого в вышестоящий суд подается апелляционная жалоба. Законодатель предусматривает только одну попытку для подачи документов и дает на это месяц с момента вынесения спорного решения. Этот шаг является условно второй ступенью, поэтому апелляцию также называют судом второй инстанции.
Таким образом, апелляция обжалует не вступившее в силу судебное решение, с которым не согласна одна из сторон. Могут рассматриваться новые доказательства, и результатом работы такого суда станет новое решение.
Если же и после этого интересы ответчика не будут удовлетворены, то он может подать кассационную жалобу. Для этого есть полгода со вступления решения в силу и две попытки: первая из них в президиум регионального суда, следующая — в коллегию Верховного суда РФ.
Кассация проверяет законность вступившего в силу решения. Задача такого суда — выяснить, правильно или неправильно истолкованы доводы сторон первоначально. В результате кассационный суд может либо отменить старое решение, либо согласиться с ним.
Где они будут находиться
Апелляционные суды:
Первый апелляционный суд общей юрисдикции — город Иваново Ивановской области. Второй суд создадут в Санкт-Петербурге. Третий — в Сочи, четвертый и пятый — в Нижнем Новгороде и Новосибирске соответственно. Численность штата планируется почти одинаковая — по 36 судей.
Апелляционный суд в Сочи будет рассматривать дела по жалобам из Верховных судов республик Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Крым, Северная Осетия — Алания, Чечня. Кроме того, сочинский суд рассмотрит дела Краснодарского и Ставропольского краевых судов, Астраханского, Волгоградского и Ростовского областных судов, Севастопольского городского суда.
Кассационные суды:
Первый кассационный суд общей юрисдикции планируется создать в Саратове. Остальные — в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Пятигорске, Самаре, Челябинске, Кемерове, Владивостоке.
Кассационный суд в Краснодаре будет пересматривать судебные акты, принятые судами республик Адыгея, Калмыкия, Крым, Краснодарского края, Астраханской, Волгоградской и Ростовской области, города Севастополя.
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Зачем это нужно
Допустим, председатель краевого суда выносит решение, с которым не согласна одна или более сторон. Обжаловать документ придется в том же суде, только уже в апелляции. Получается, что один и тот же орган вынужден пересматривать свое же решение. Зачастую суды не хотят идти в противовес своим документам и просто отказывают в апелляционных жалобах.
Управляющий партнер CLEVER consulting Ирина Кузнецова рассказала порталу Юга.ру, что сосредоточение различных инстанций в рамках одного суда нарушает базовые принципы правосудия, среди которых независимость, справедливость и законность.
Задача реформы — сделать различные органы судебной системы более независимыми друг от друга. Апелляционные и кассационные суды, не связанные рамками субъектов России, позволят оптимизировать судебную нагрузку и повысить результативность работы судов. Апелляции и кассации будут рассматриваться в других регионах отдельными, не связанными с первыми инстанциями судами. Это разделение функций между судами создаст серьезные препятствия для коррупционных схем.
Минусы нового закона
Помимо создания новых судов в федеральном конституционном законе говорится о том, что изменился предельный возраст некоторых сотрудников судебной системы. Согласно ст. 2 ФКЗ заместитель председателя Конституционного суда Российской Федерации сможет пребывать в своей должности до 76 лет. Следует отметить, что в предыдущей редакции ФКЗ «О Конституционном суде Российской Федерации» от 21.07.1994 № 1, не был установлен возраст для этой должности.
До 76 лет смогут находиться на своем посту и председатель арбитражного суда округа, председатель кассационного суда общей юрисдикции, заместитель председателя Верховного суда Российской Федерации.
Краснодарский адвокат Михаил Беньяш рассказал порталу Юга.ру, что из судов областей и краев сотрудники, скорее всего, перейдут в конституционные и вновь созданные апелляционные и кассационные суды. Таким образом, примерно на 20% уменьшится кадровый состав и без того вечно заполненных краевых и областных судов. По закону также планируется, что новые суды заберут часть полномочий у ВС и президиумов. Получается, что часть дел раскидают по субъектам, в которых стало меньше сотрудников.
В пояснительной записке к законопроекту есть таблицы с предложением о штатной численности новых судов. Планируется, что в апелляции в Сочи будет 36 судей и 87 в кассации в Краснодаре.
Кроме того, в приложении № 3 указаны адреса, по которым планируется разместить новые суды. В Краснодаре это пересечение Красной и Пушкина, а также бывшее здание Арбитражного суда напротив «Галереи» на Красной, 113. Беньяш сказал, что с трудом представляет себе, как самые уважаемые судьи Кубани будут подниматься на шестой этаж без лифта.
Поэтому он считает, что под новую кассацию скорее всего отдадут здание Краснодарского краевого суда на Красной, 10. Тот, в свою очередь, переедет на Морскую, где сейчас находится Ленинский районный суд. А уж районному суду, который ежедневно рассматривает от 50 до 150 дел, найдут новое место где-нибудь по соседству с мировыми судьями.
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