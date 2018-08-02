В Краснодарском крае создадут новые апелляционный и кассационный суды. Почему это важно?

На официальном интернет-портале правовой информации 30 июля опубликовали федеральный конституционный закон. Согласно документу, в России в ближайшее время создадут девять кассационных и пять апелляционных судов общей юрисдикции. Планируется, что суды общей юрисдикции будут действовать в пределах территории соответствующего судебного округа. Деятельность этих судов не будет осуществляться в том же субъекте Российской Федерации и тем более в том же суде, которым дело рассматривалось в первой инстанции, что обеспечит их независимость и самостоятельность.

Что это такое и в чем отличие этих судов друг от друга Когда суд первой инстанции выносит решение, не устраивающее ответчика, он имеет право обжаловать документ. Для этого в вышестоящий суд подается апелляционная жалоба. Законодатель предусматривает только одну попытку для подачи документов и дает на это месяц с момента вынесения спорного решения. Этот шаг является условно второй ступенью, поэтому апелляцию также называют судом второй инстанции. Таким образом, апелляция обжалует не вступившее в силу судебное решение, с которым не согласна одна из сторон. Могут рассматриваться новые доказательства, и результатом работы такого суда станет новое решение. Если же и после этого интересы ответчика не будут удовлетворены, то он может подать кассационную жалобу. Для этого есть полгода со вступления решения в силу и две попытки: первая из них в президиум регионального суда, следующая — в коллегию Верховного суда РФ. Кассация проверяет законность вступившего в силу решения. Задача такого суда — выяснить, правильно или неправильно истолкованы доводы сторон первоначально. В результате кассационный суд может либо отменить старое решение, либо согласиться с ним.

Где они будут находиться Апелляционные суды: Первый апелляционный суд общей юрисдикции — город Иваново Ивановской области. Второй суд создадут в Санкт-Петербурге. Третий — в Сочи, четвертый и пятый — в Нижнем Новгороде и Новосибирске соответственно. Численность штата планируется почти одинаковая — по 36 судей.

Апелляционный суд в Сочи будет рассматривать дела по жалобам из Верховных судов республик Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Крым, Северная Осетия — Алания, Чечня. Кроме того, сочинский суд рассмотрит дела Краснодарского и Ставропольского краевых судов, Астраханского, Волгоградского и Ростовского областных судов, Севастопольского городского суда. Кассационные суды: Первый кассационный суд общей юрисдикции планируется создать в Саратове. Остальные — в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Пятигорске, Самаре, Челябинске, Кемерове, Владивостоке.

Кассационный суд в Краснодаре будет пересматривать судебные акты, принятые судами республик Адыгея, Калмыкия, Крым, Краснодарского края, Астраханской, Волгоградской и Ростовской области, города Севастополя.

Зачем это нужно Допустим, председатель краевого суда выносит решение, с которым не согласна одна или более сторон. Обжаловать документ придется в том же суде, только уже в апелляции. Получается, что один и тот же орган вынужден пересматривать свое же решение. Зачастую суды не хотят идти в противовес своим документам и просто отказывают в апелляционных жалобах. Управляющий партнер CLEVER consulting Ирина Кузнецова рассказала порталу Юга.ру, что сосредоточение различных инстанций в рамках одного суда нарушает базовые принципы правосудия, среди которых независимость, справедливость и законность. Задача реформы — сделать различные органы судебной системы более независимыми друг от друга. Апелляционные и кассационные суды, не связанные рамками субъектов России, позволят оптимизировать судебную нагрузку и повысить результативность работы судов. Апелляции и кассации будут рассматриваться в других регионах отдельными, не связанными с первыми инстанциями судами. Это разделение функций между судами создаст серьезные препятствия для коррупционных схем.

Минусы нового закона Помимо создания новых судов в федеральном конституционном законе говорится о том, что изменился предельный возраст некоторых сотрудников судебной системы. Согласно ст. 2 ФКЗ заместитель председателя Конституционного суда Российской Федерации сможет пребывать в своей должности до 76 лет. Следует отметить, что в предыдущей редакции ФКЗ «О Конституционном суде Российской Федерации» от 21.07.1994 № 1, не был установлен возраст для этой должности. До 76 лет смогут находиться на своем посту и председатель арбитражного суда округа, председатель кассационного суда общей юрисдикции, заместитель председателя Верховного суда Российской Федерации. Краснодарский адвокат Михаил Беньяш рассказал порталу Юга.ру, что из судов областей и краев сотрудники, скорее всего, перейдут в конституционные и вновь созданные апелляционные и кассационные суды. Таким образом, примерно на 20% уменьшится кадровый состав и без того вечно заполненных краевых и областных судов. По закону также планируется, что новые суды заберут часть полномочий у ВС и президиумов. Получается, что часть дел раскидают по субъектам, в которых стало меньше сотрудников. В пояснительной записке к законопроекту есть таблицы с предложением о штатной численности новых судов. Планируется, что в апелляции в Сочи будет 36 судей и 87 в кассации в Краснодаре.