На пост главы Краснодарского краевого суда рекомендовали председателя Белгородского облсуда
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) 11 февраля рекомендовала претендента на должность главы Краснодарского краевого суда
Председатель Белгородского областного суда Алексей Шипилов стал единственным претендентом. Он представил хорошую характеристику от первого зампреда Верховного суда Петра Серкова, где говорилось о стопроцентном качестве рассмотрения дел. У Шипилова 14-летний стаж и первый квалификационный класс.
Члены комиссии обратили внимание на активность Белгородского облсуда в интернете — там представлены 546 видеоотчетов по общественно значимым и резонансным делам. По словам Шипилова, суд стремится к открытости, а отчеты популярны у граждан.
По итогам заседания судья получил рекомендацию, сообщило 11 февраля «Право.ру».
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Как писали Юга.ру, ВККС пришлось дважды объявлять конкурс: первый тур не состоялся, потому что не было подано ни одной заявки.
После того, как комиссия одобрила кандидатуру Шипилова, его документы должны поступить на утверждение в президентскую кадровую комиссию.
Краснодарский краевой суд с 1994 года возглаляет Александр Чернов. Ему исполнилось 70 лет, что является предельным сроком пребывания в должности председателя суда субъекта РФ.
Кто такой Алексей Шипилов
Шипилов родился в 1975 году в Белгородской области. Окончил юридический факультет Белгородского госуниверситета. С 1998 по 2004 годы работал в органах прокуратуры. С июля 2004 по сентябрь 2007 года был судьей Октябрьского райсуда Белгорода. В 2007 году стал судьей Белгородского облсуда, председателем — в 2010 году.
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