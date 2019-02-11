На пост главы Краснодарского краевого суда рекомендовали председателя Белгородского облсуда

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) 11 февраля рекомендовала претендента на должность главы Краснодарского краевого суда

Председатель Белгородского областного суда Алексей Шипилов стал единственным претендентом. Он представил хорошую характеристику от первого зампреда Верховного суда Петра Серкова, где говорилось о стопроцентном качестве рассмотрения дел. У Шипилова 14-летний стаж и первый квалификационный класс.

Члены комиссии обратили внимание на активность Белгородского облсуда в интернете — там представлены 546 видеоотчетов по общественно значимым и резонансным делам. По словам Шипилова, суд стремится к открытости, а отчеты популярны у граждан.

По итогам заседания судья получил рекомендацию, сообщило 11 февраля «Право.ру».